Mercato - OM : Ça bouge enfin pour le transfert de Caleta-Car

Publié le 29 juin 2022 à 17h00 par Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat, Duje Caleta-Car semble être l’un des principaux candidats au départ du côté de l’Olympique de Marseille, où l’on espère pouvoir empocher un petit pactole. A piste espagnole a récemment été évoquée avec le FC Séville, mais en Italie c’est le Torino qui semble pousser pour avoir le défenseur de l’OM.

S’ils souhaitent recruter cet été, Pablo Longoria et Javier Ribalta devront absolument trouver une solution pour vendre ! Pour le moment, les choses ne vont pas pour le mieux, puisque l’Olympique de Marseille pourrait voir une vente s’envoler avec Luis Henrique, qui n’intéresserait vraisemblablement plus le Torino. Ces derniers jours, un prêt d’un an avec une option d’achat fixée à 6M€ avait pourtant été évoqué...

Caleta-Car, le favori de Juric au Torino

Si un dossier semble se refermer, un autre pourrait s’ouvrir entre l’OM et le Torino. D’après les informations de Tuttosport , le club granata aurait relancé les discussions autour de Duje Caleta-Car, un joueur qui semble beaucoup plaire à l’entraineur Ivan Juric. Le quotidien explique que le défenseur de l’OM serait la priorité pour pallier le départ de Gleison Bremer, annoncé dans le viseur d’un grand nombre de clubs.

L’échec Luis Henrique peut laisser des traces