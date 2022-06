Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Après Areola, une nouvelle vente à 20M€ prend forme sur le mercato

Publié le 28 juin 2022 à 19h45 par Bernard Colas

Si le PSG compte se montrer actif dans le sens des arrivées sur le marché des transferts, des ventes sont également espérées. Alphonse Areola a déjà plié bagage, et c’est désormais Arnaud Kalimuendo qui pourrait suivre. Le jeune attaquant dispose d’une belle cote et suscite notamment l’intérêt de plusieurs clubs italiens, dont l’Inter Milan.

Après la prolongation de Kylian Mbappé et le départ d’Angel Di Maria, le PSG pourrait procéder à d’importants changements en attaque. Si l’avenir de Lionel Messi n’est pas remis en question, la tendance est clairement différente pour Neymar, qui a perdu son statut d’intransférable. Prêté au Sporting lors de la dernière saison, Pablo Sarabia ne sera pas retenu non plus en cas d’offre satisfaisante, tout comme Mauro Icardi. L’Argentin n’est plus que l’ombre de lui-même au fil des années passées dans la capitale et manque d’options pour son avenir, ce qui n’est pas le cas en revanche d’Arnaud Kalimuendo, de retour au PSG après son prêt au RC Lens.

Après son prêt au RC Lens, Kalimuendo a la cote en Serie A

À 20 ans, Arnaud Kalimuendo dispose en effet d’une belle cote sur le marché des transferts. Très performant sous le maillot des Sang et Or depuis deux saisons, l’attaquant est à vendre et disposerait de plusieurs pistes en Italie. Selon L’Équipe , Sassuolo, Bologne, l'Atalanta Bergame ou encore le Torino envisageaient de recruter Kalimuendo, sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, qui attendrait plus de 20M€ dans ce dossier. Mais un cador de Serie A serait également à l’affût.

Une offensive à venir de l’Inter Milan ?