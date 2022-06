Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout se met en place pour cette opération à 20M€

Publié le 28 juin 2022 à 14h15 par Axel Cornic

Après Alphonse Aréola et avec Abdou Dialo, Arnaud Kalimuendo semble être en instance de départ du côté du Paris Saint-Germain. Mais alors que le RC Lens espérait pouvoir une nouvelle fois le récupérer, l’attaquant formé au PSG pourrait plutôt prendre la direction de l’étranger et plus précisément de la Serie A, avec un intérêt prononcé de la part de Sassuolo. Le club émilien pourrait en effet perdre plusieurs éléments en attaque et souhaiterait miser gros sur Kalimuendo.

Compliqué pour les titis parisiens de s’imposer au Paris Saint-Germain. Très peu y sont arrivés et ce n’est pas le cas d’Arnaud Kalimuendo, qui ces dernières saisons a enchainé les prêts au RC Lens, afin d’avoir du temps de jeu. Des prêts plutôt réussis, puisque l’attaquant a réalisé de très belles choses avec les Sang et Or , terminant à la septième place de la Ligue 1 et avec 13 buts en 37 rencontres toutes compétitions confondues.

Mercato - PSG : Une nouvelle vente à 30M€ bouclée par Henrique ? https://t.co/IZpmzPKuqS pic.twitter.com/NNEiwVQZlq — le10sport (@le10sport) June 28, 2022

Kalimuendo a la cote en Italie

Des prestations qui n’ont pas manqué d’attirer l’attention, puisque L’Equipe a annoncé ce lundi que plusieurs clubs italiens seraient sur les traces d’Arnaud Kalimuendo. Cela serait le cas de Sassuolo, Bologna, l’Atalanta ou encore le Torino, avec le PSG qui aimerait récupérer pas moins de 22M€ de son départ.

Sassuolo, c’est du sérieux