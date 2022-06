Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar pose une énorme condition pour son transfert

Publié le 30 juin 2022 à 10h15 par Thibault Morlain

Déçu du rendement de Neymar après l’énorme investissement réalisé en 2017, le PSG souhaiterait aujourd’hui se séparer du Brésilien. Les rumeurs se multiplient ainsi à propos d’un possible transfert. Mais reste à trouver preneur. Et aux yeux de Neymar, il n’y aurait qu’une seule destination possible pour son avenir en cas de départ du PSG.

Suite à la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG reconstruit totalement son effectif. Et cette révolution pourrait être fatale à Neymar. Bien que le contrat du Brésilien va prochainement s’étendre jusqu’en 2027, l’ancien du FC Barcelone est invité à s’en aller et il aurait les idées très claires à ce sujet.

Transferts - PSG : Nouvelle bombe en Espagne sur le mercato de Neymar https://t.co/hhUuUVeTAN pic.twitter.com/1mevdqH72h — le10sport (@le10sport) June 30, 2022

Le PSG veut se séparer de Neymar

Entre le PSG et Neymar, le divorce pourrait donc être proche. En effet, les Qataris ne voudraient plus continuer avec le numéro 10 parisien. Cela se confirme de jour en jour : Neymar est invité à s’en aller cet été. Et cela aurait d’ailleurs été communiqué à son père.

C’est le FC Barcelone ou rien