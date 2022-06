Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Poussé vers la sortie, Neymar réclame un pactole au Qatar

Publié le 30 juin 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Cinq saisons et puis s’en va ? Recruté à l’été 2017, Neymar ne semble plus être le bienvenu au PSG qui, sous l’impulsion de plusieurs de ses décideurs influents, aimerait passer à autre chose pour le bien du nouveau projet sportif mis en place. Témoignant du vent qui a tourné, Neymar réclamerait une indemnité de 200M€ pour accepter de résilier son contrat qui va courir jusqu’en juin 2027 à compter du 1er juillet.

Neymar pourrait-il plier bagage cet été ? Bien qu’il ait dernièrement fait part de sa volonté de poursuivre au PSG où son contrat courant jusqu’en juin 2025 sera automatiquement rallongé jusqu’en juin 2027 à compter du 1er juillet comme le10sport.com vous le révélait en mai 2021, la nouvelle direction empruntée par le club de la capitale souhaitée par le président Nasser Al-Khelaïfi. C'est ce que ce dernier a fait savoir lors d’un entretien accordé au Parisien , et la vision du conseiller football Luis Campos s’accordent à dire que le sort de Neymar au PSG serait déjà scellé.

Neymar est invité à aller voir ailleurs…

Alors que le mercato estival a déjà ouvert ses portes le 10 juin dernier, date de la nomination officielle de Luis Campos en tant que conseiller football, Neymar n’a pas une flopée de solutions au vu de son salaire mirobolant au PSG et de sa cote sur le marché des transferts qui n’est plus ce qu’elle était autrefois. Chelsea et Newcastle seraient des options. Joueur de Chelsea, Thiago Silva a même ouvert la porte à cette possibilité cette semaine. Cependant, il faudrait qu’une résiliation de contrat ait lieu pour que Neymar s’en aille.

Le Brésilien réclamerait 200M€ pour la résiliation de son contrat