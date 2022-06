Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Nouvelle bombe en Espagne sur le mercato de Neymar

Publié le 30 juin 2022 à 8h30 par Amadou Diawara

Malgré une option pour prolonger son contrat jusqu'au 30 juin 2027 - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar pourrait prendre le large dès cet été. En effet, la star brésilienne serait poussée vers la sortie par la direction du PSG. Et alors qu'il serait prêt à claquer la porte du Parc des Princes, Neymar serait déterminé à retrouver le FC Barcelone. De son côté, Xavi verrait d'un très bon oeil l'idée de voir le numéro 10 du PSG revenir au Camp Nou.

Lors de l'été 2017, le PSG a bouclé le transfert de Neymar en faisant péter sa clause libératoire de 222M€. Toutefois, les débuts à Paris de la star brésilienne ont été très compliqués. A tel point que Neymar est passé tout près de quitter le PSG et faire son retour au Barça à plusieurs reprises. Mais finalement, le numéro 10 rouge et bleu n'a jamais quitté le Parc des Princes et a même prolongé son contrat en mai 2021. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar a paraphé un nouveau bail qui le lie au PSG jusqu'au 30 juin 2026 et il dispose d'une option pour étendre son bail d'une saison supplémentaire cet été.

🎙️@XavierVallsSilv "NEYMAR va boig per tornar al BARÇA i XAVI no amaga el seu desig de tenir-lo"#onzee3 ▶ https://t.co/3j42IcUhFc pic.twitter.com/bzRW6zsRMb — Onze (@OnzeTv3) June 29, 2022

Thiago Silva appelle Neymar à le rejoindre à Chelsea

Malgré tout, Neymar pourrait ne plus faire long feu au PSG. Après avoir prolongé Kylian Mbappé, le club de la capitale envisagerait de se débarrasser de son numéro 10 lors de ce mercato estival. Alors que Neymar ne donne plus vraiment satisfaction, les hautes sphères du PSG aimeraient lui trouver un nouveau club durant cette fenêtre de transferts. Mais qu'en pense le Brésilien ?

Neymar réclame 200M€ pour résilier son contrat au PSG

Alors que Thiago Silva lui a déjà fait un appel du pied pour qu'il vienne le rejoindre à Chelsea, Neymar serait prêt à faire ses valises cet été. Toutefois, il aurait fixé des conditions XXL pour changer de club lors de ce mercato. Comme l'a indiqué Il Corriere della Sera dernièrement, le clan Neymar ne réclamerait pas moins de 200M€ pour accepter de résilier son contrat avec le PSG. Et en cas de départ, la star brésilienne ne prévoirait pas vraiment de rejoindre Thiago Silva à Chelsea.

Neymar veut à tout prix faire son retour au Barça