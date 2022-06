Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : L’Angleterre se l’arrache, Neymar pose ses conditions

Publié le 29 juin 2022 à 20h45 par Thomas Bourseau

Au PSG, Neymar ne serait plus le bienvenu. Et le Brésilien le saurait pertinemment. De quoi pousser le numéro 10 du Paris Saint-Germain à songer à plier bagage alors qu’il aurait une jolie cote en Premier League que ce soit à Chelsea, à Manchester ou à Newcastle. Néanmoins, Neymar fixerait un critère de taille pour son prochain club.

Entre Neymar et le PSG, l’affaire semblerait être d’ores et déjà entendue. Ce mercredi, Le Parisien fait part d’une avancée conséquente dans le feuilleton Neymar. Que ce soit du côté du numéro 10 du PSG ou de la direction du Paris Saint-Germain, les deux parties seraient officieusement prêtes à passer à autre chose bien qu’aucune discussion officielle n’ait eu lieu à ce sujet.

Chelsea ? Thiago Silva milite pour voir Neymar le rejoindre

Et Thiago Silva n’avait pas attendu la publication de cette information pour faire part à Neymar via un média brésilien de sa volonté de le voir débarquer dans l’Ouest de Londres mardi, où il évolue depuis 2020 à Chelsea. « l faut qu’il vienne à Chelsea. S’il part, il doit venir ici. Il n’y a plus besoin de parler de ses qualités. En plus, c’est un super pote. Pour l’instant, je ne sais rien. Mais j’espère que cela se concrétisera et que ça ne restera pas seulement au stade des informations ». À en croire les sources du Parisien , Neymar et Thiago Silva discuteraient de manière régulière de la situation du numéro 10 du PSG au sein de la capitale. Et alors qu’un transfert est désormais d’actualité, Chelsea pourrait ne pas être le futur point de chute de Neymar puisque le quotidien de la capitale affirme que le propriétaire des Blues placerait à l’instant T, Ousmane Dembélé au-dessus du nom de Neymar dans sa short-list.

Transferts - PSG : Vexé, Neymar prend une décision radicale pour son mercato https://t.co/zVxXHcD6NH pic.twitter.com/Jnfx9YR3S9 — le10sport (@le10sport) June 29, 2022

Newcastle, Manchester United… Neymar demande un certain standing de son futur club