Transferts - PSG : Vexé, Neymar prend une décision radicale pour son mercato

29 juin 2022

Du côté du PSG, l'idée de faire partir Neymar fait son chemin. Toutefois, son transfert ne sera pas facile à boucler compte tenu de son imposant salaire et de son contrat qui court jusqu'en 2027. Conscient qu'il n'est plus le bienvenu, le crack brésilien ouvrirait cependant la porte à un départ cet été, ce qui n'était pas le cas jusque-là.

Ce n'est plus un secret, Neymar n'est plus en odeur de sainteté au PSG et Nasser Al-Khelaïfi l'a récemment fait savoir dans les colonnes du Parisien . « Un possible départ de Neymar cet été ? Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles », a lâché le président du PSG avant d'en rajouter une couche pour MARCA : « On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Au-delà des rumeurs au sujet de Neymar, tout le monde doit donner le maximum, sinon ils devront partir. Il y a trop de joueurs qui ont profité, il y aura des ventes ». Et le message semble avoir été reçu par Neymar.

Neymar ouvre la porte à un transfert

En effet, alors qu'il semblait réticent à un départ jusque-là, Neymar ouvrirait la porte à un départ selon les informations du Parisien . Certes, il n'a pas encore réclamé son transfert auprès du PSG, mais aurait envoyé des messages très clairs auprès de sa direction par le biais de son entourage. Il faut dire que le Brésilien a bien compris que les messages envoyés par Nasser Al-Khelaïfi dans la presse lui était destiné. Par conséquent, il ne se sent plus à l'aise à Paris où la fin des passe-droits a été décrétée et où tous ses proches dans le vestiaire sont sur la sellette. Après Angel Di Maria, Leandro Paredes pourrait également partir ce qui réduirait encore son influence au PSG qui vient de passer dans l'ère Mbappé.

Le clan Neymar passe à l'action...

Par conséquent, son entourage passe à l'action. Son père, ainsi que Pini Zahavi, son agent, sont en contact régulier avec Nasser Al-Khelaïfi, le président, ou Luis Campos, le conseiller football, et selon les informations du Parisien , les dernières discussions laissent clairement penser que le PSG et Neymar ne peuvent plus travailler ensemble. Alors qu'il avait bénéficié de passe-droits après de nombreux retards aux entraînements et plus globalement, un comportement pas toujours professionnels, Neymar aurait compris qu'il n'était plus intouchable, et surtout plus le leader du projet parisien.

Quel mercato pour Neymar ?

Par conséquent, le divorce est entamé entre Neymar et le PSG, mais encore faut-il lui trouver une porte de sortie sur le mercato, ce qui ne sera pas aisé. Et pour cause, rares sont les clubs en mesure d'assumer les 35M€ par an du Brésilien ainsi que le montant de son transfert qui sera pas anodin puisque, comme révélé par le10sport.com, Neymar dispose d'une option pour prolonger jusqu'en 2027. Quoi qu'il en soit, le feuilleton Neymar est bien relancé !