Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça chauffe pour ce gros transfert à 45M€

Publié le 29 juin 2022 à 16h10 par Pierrick Levallet

Désireux de recruter un nouvel attaquant cet été, le PSG explorerait quelques pistes sur le marché des transferts. Le club de la capitale se serait particulièrement rapproché de Gianluca Scamacca ces dernières semaines. Luis Campos ne serait d’ailleurs pas loin de boucler ce dossier et pourrait même activer une nouvelle piste par la suite.

Cet été, le PSG aura très certainement plusieurs chantiers à gérer lors de ce mercato. Le club de la capitale chercherait à recruter quelques joueurs dans le secteur offensif, notamment pour pallier le départ d’Angel Di Maria et celui probable de Mauro Icardi. Luis Campos se serait donc mis au travail et aurait placé le nom de Gianluca Scamacca sur sa liste. Le dossier serait d’ailleurs en train de s’emballer ces dernières semaines. Et Luis Campos pourrait boucler le transfert de l’Italien, estimé à 45M€ par Sassuolo, dans peu de temps.

Mercato - PSG : Un gros transfert à 45M€ presque bouclé ? https://t.co/mMVwiDj2SX pic.twitter.com/43Frngck3z — le10sport (@le10sport) June 28, 2022

Le transfert de Scamacca bientôt bouclé

D’après les informations de Foot Mercato , Gianluca Scamacca serait bien les tuyaux du PSG cet été. Le jeune attaquant de 23 ans pourrait d’ailleurs débarquer très prochainement dans la capitale, à l’instar de Milan Skriniar et de Vitinha. L’international italien devrait arriver dans un rôle de doublure.

Le PSG cherche aussi le nouveau Mbappé

En revanche, le transfert de Gianluca Scamacca ne devrait pas exclure le recrutement d’un autre attaquant cet été. Le PSG serait à la recherche d’un profil plus jeune et avec un gros potentiel, similaire à celui de Kylian Mbappé lors de son arrivée en 2017. À voir sur qui la direction parisienne se penchera lors de ce mercato.