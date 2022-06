Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Interpellé par Thiago Silva pour son avenir, Neymar pense à un transfert

Publié le 29 juin 2022 à 19h45 par Thomas Bourseau

Il semblerait que Neymar n’ait plus aucun avenir au PSG. Les rumeurs fusent et se rejoignent dans la presse quant aux plans du Paris Saint-Germain pour le Brésilien. Appelé à le rejoindre à Chelsea par Thiago Silva, Neymar converserait bien en coulisse avec son ancien capitaine. Pour autant, Chelsea préfèrerait en l’état l’option Ousmane Dembélé.

Neymar et le PSG, le divorce serait proche d’être consommé. C’est du moins la tendance qui circule ces derniers jours dans la presse et un point qui a été confirmé ce mercredi par Le Parisien . D’après le quotidien de la capitale, il ne faudrait pas vraiment s’attendre à ce que Neymar passe l’été au PSG au vu de sa position sur la question de son avenir. Officieusement poussé vers la sortie par les dirigeants du Paris Saint-Germain, Neymar fait des envieux sur le marché comme Santos selon UOL Esporte ou encore Chelsea.

Thiago Silva appelle Neymar à le rejoindre à Chelsea

Et ce n’est pas le message formulé par Thiago Silva pour la presse brésilienne et rapportée par UOL Esporte qui affirmera le contraire. « Il faut qu’il vienne à Chelsea. S’il part, il doit venir ici. Il n’y a plus besoin de parler de ses qualités. En plus, c’est un super pote. Pour l’instant, je ne sais rien. Mais j’espère que cela se concrétisera et que ça ne restera pas seulement au stade des informations » . Et qu’en pense Neymar ?

Transferts - PSG : Vexé, Neymar prend une décision radicale pour son mercato https://t.co/zVxXHcD6NH pic.twitter.com/Jnfx9YR3S9 — le10sport (@le10sport) June 29, 2022

Thiago Silva échangerait souvent avec Neymar