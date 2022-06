Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce prétendant de Neymar a une certitude pour son transfert

Publié le 29 juin 2022 à 19h10 par Thomas Bourseau

Clap de fin pour Neymar au PSG ? Alors que la star auriverde ne semble pas entrer dans les plans de la nouvelle section sportive du Paris Saint-Germain, la porte lui serait subtilement montrée en coulisse bien que son père ait affirmé via la presse brésilienne que le président Nasser Al-Khelaïfi ait acté la décision du club. Prêt à tenter sa chance, Santos demeurerait cependant certain qu’en cas de départ du PSG, Neymar irait ailleurs en Europe.

Serait-ce l’été des adieux pour Neymar ? Contrairement à Angel Di Maria qui a pu faire ses au revoir au public du Parc des princes, en pleurs, le 21 mai dernier dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1, Neymar pourrait ne pas avoir cette chance. Avec le départ de l’ex-directeur sportif Leonardo et les arrivées aux commandes de la section sportive de Luis Campos et d’Antero Henrique, Neymar verrait l’étau se resserre autour de sa personne. Et ce n’est pas son contrat courant jusqu’en juin 2025 avec l’activation de la clause pour deux saisons supplémentaires à compter du 1er juillet, comme révélé par le10sport.com en mai 2021, qui va y changer quelque chose.

Neymar poussé vers la sortie, bien que son père démente une pression d’Al-Khelaïfi

D’après les informations divulguées par El Pais , le PSG serait prêt à débourser la somme de 200M€ à Neymar pour que ce dernier accepte de s’asseoir sur les dernières années de son contrat et surtout de plier bagage cet été. En outre, le média espagnol annonçait mardi que le président Nasser Al-Khelaïfi, par le biais d’intermédiaire, aurait fait savoir au père de Neymar que l’aventure de son fils au PSG devait toucher à sa fin cet été. Une information démentie par Neymar Pai qui aurait été contacté à ce sujet par Santos selon UOL Esporte.

MUITA CALMA! ✋O Santos acredita que, se Ney sair mesmo do PSG, seu destino será outro clube da Europa, mas que não pode deixar de sonhar.Vem ver os detalhes na matéria do @lucas_musetti e do @Marcelo_Hazan 👇https://t.co/decoMtzTNU — UOL Esporte (@UOLEsporte) June 29, 2022

Santos prêt à tenter un coup pour Neymar, mais le club estimerait qu’il choisirait un cador européen