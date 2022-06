Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Xavi Simons, d’autres cracks du PSG sont sur le départ

Publié le 30 juin 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

Depuis de nombreuses années maintenant, le PSG subit l’exode de ses pépites. Et cela ne s’arrête pas. Voilà que Xavi Simons vient lui aussi de quitter le club de la capitale pour s’engager avec le PSV Eindhoven. Mais durant ce mercato estival, cette fuite des talents au PSG pourrait encore se poursuivre et plusieurs cracks sont annoncés partants.

Alors qu’on s’attendait à voir Xavi Simons prolonger avec le PSG puis être prêté, le Néerlandais s’est finalement directement engagé avec le PSV Eindhoven jusqu’en 2027. Un coup de tonnerre pour le club de la capitale qui voit l’un de ses grands talents s’en aller avant d’avoir explosé à Paris. Et cet été, cela pourrait encore se répéter au PSG.

Mercato - PSG : Xavi Simons fait ses adieux au PSG… et s’enflamme pour son transfert https://t.co/g22SbuPLiq pic.twitter.com/q17g0AYqAr — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 29, 2022

Ayman Kari

Grand espoir du centre de formation du PSG, Ayman Kari pourrait lui imiter Tanguy Kouassi et partir du côté du Bayern Munich. Comme révélé par Nabil Djellit, le club bavarois considérerait d’ailleurs cette arrivée de Kari comme déjà acquise et l’officialisation pourrait arriver prochainement.

Edouard Michut

Aux côtés de Xavi Simons, Edouard Michut a lui aussi eu énormément de mal à avoir du temps de jeu au PSG. Frustré par cette situation, celui qui avait prolongé jusqu’en 2025 l’été dernier aurait ainsi demandé à partir durant ce mercato estival. Aux dernières nouvelles, il était notamment question d’un intérêt du FC Séville pour Michut.

Arnaud Kalimuendo

De retour de deux ans en prêt au RC Lens, Kalimuendo revient au PSG, mais il pourrait ne pas rester longtemps. Alors que son rôle à Paris n’est toujours pas connu, il est de plus en plus question d’un possible transfert. Dernièrement, en Angleterre, une offre de 20M€ de Leeds a été dévoilée pour Kalimuendo.

Djeidi Gassama

A l’instar de Kari, Djeidi Gassama a lui aussi brillé avec les jeunes du PSG. Un talent qui ne manque pas d’éveiller les convoitises. Comme l’avait révélé Footmercato , le Sporting Portugal, le FC Bâle, le FC Bruges, Southampton, le Borussia Monchengladbach seraient à l'affût. En Ligue 1, l’OGC Nice serait également très intéressé par Gassama.

Eric Junior Dina Ebimbe