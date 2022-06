Foot - Mercato

Xavi Simons, Neymar, Vitinha… Toutes les infos mercato du 29 juin

Publié le 29 juin 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Dénouement imminent pour le transfert de Vitinha

Vitinha (22 ans) sera bel et bien la première recrue estivale du PSG en cette période de mercato ! L'Equipe , RMC Sport et même O Jogo confirment l'arrivée imminente du milieu de terrain du FC Porto pour 40M€, qui sera officialisée soit ce mercredi soit jeudi.



PSG : Révélation improbable sur le transfert de Xavi Simons

Mardi soir, Xavi Simons a officialisé son départ libre du PSG pour s'engager au PSV Eindhoven jusqu'en 2027 alors qu'une prolongation suivie d'un prêt du milieu de terrain néerlandais dans la foulée était initialement prévue. Mais toutefois, selon RMC Sport , le PSG disposerait d’une clause de rachat à hauteur de de 4M€ pour récupérer Xavi Simons.



PSG : Neymar chaud pour un retour au FC Barcelone ?

Alors que le PSG semble disposé à vendre Neymar cet été, la Premier League était la destination majoritairement évoquée ces derniers jours dans ce dossier. The Athletic révèle ce mercredi que l'attaquant brésilien ne serait pas du tout chaud à l’idée de rejoindre l’Angleterre, mais ferait d’un retour au FC Barcelone sa priorité du mercato. Toutefois, difficile d'imaginer le Barça avoir les moyens d'assumer le retour de Neymar et son imposant salaire au PSG.



PSG : C’est confirmé, Luis Campos pousse trois joueurs vers la sortie

À en croire les révélations de L’EQUIPE , trois milieux de terrain sont poussés vers la sortie par le PSG en ce début de mercato estival : Leandro Paredes, Ander Herrera ainsi qu’Idrissa Gueye, qui ont bel et bien été placés sur la liste des transferts par Luis Campos puisque le dirigeant portugais cherche à boucler de nombreuses ventes.



