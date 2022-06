Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Loïc Perrin annonce la couleur pour la suite du mercato

Publié le 29 juin 2022 à 14h10 par Thibault Morlain

Depuis l’ouverture du marché des transferts, l’ASSE a été très active avec notamment 3 nouveaux joueurs pour Laurent Batlles. Mais cela est encore loin d’être terminé dans le Forez. D’autres recrues sont à prévoir pour le club désormais en Ligue 2. Et ce mercredi, Loïc Perrin a fait le point sur la suite du mercato.

Dylan Chambost, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon. Voilà donc les 3 recrues déjà actées par l’ASSE lors de ce mercato estival. Pour Laurent Batlles, ce sont des renforts d’expérience qui seront d’une grande aide en Ligue 2. Mais chez les Verts, la reconstruction est loin d’être terminée. En effet, d’ici la fin du mercato, cela va encore bouger à l’ASSE.

Ce mercredi, en conférence de presse, Loïc Perrin, coordinateur sportif de l’ASSE, n’a d’ailleurs pas échappé aux questions sur la suite du mercato. Et à ce sujet, il a promis d’autres recrues : « On a réussi à faire signer trois joueurs qui connaissent le championnat et dont on est sûr de l'état d'esprit. Certains connaissaient Laurent, nous en suivions d'autres, ce sont de bonnes choses et il y aura encore des mouvements et de nouvelles recrues ».

