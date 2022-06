Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les coulisses du dernier transfert bouclé par Longoria

Publié le 29 juin 2022 à 13h30 par Axel Cornic

L’hiver dernier, Pablo Longoria a souhaité prendre les devants en allant chercher Samuel Gigot au Spartak Moscou. En fin de contrat, le défenseur va débarquer à l’OM lors de la reprise des entrainements ce mercredi et pourrait devenir un renfort de taille alors que Jorge Sampaoli a vu William Saliba filer à Arsenal au terme de son prêt.

C’est le gros chantier de l’été du côté de l’Olympique de Marseille. A la recherche de renforts pour la Ligue des Champions, le club phocéen va devoir combler un trou béant en défense. Le départ de Wiliam Saliba ne devrait être que le premier, puisque Alvaro Gonzalez a résilié son contrat et Duje Caleta-Car semble être poussé vers la sortie, avec son contrat qui se termine dans un an. En attendant que d’autres arrivent, Jorge Sampaoli pourra se consoler pour le moment avec Samuel Gigot, qui arrive enfin à l’OM après avoir été acheté cet hiver et laissé en prêt au Spartak Moscou.

« J’ai essayé de faire une nouvelle offre de prolongation, très haute, mais il a refusé, il voulait retourner en France »

Arrivé cet hiver, le directeur sportif Luca Cattani aurait pourtant aimé garder Samuel Gigot, comme il l’a confié ce mercredi dans un entretien accordé à L’Equipe . « Il a été transparent avec moi, il avait déjà pris sa décision de rejoindre Marseille » a regretté celui qui a été recruteur du PSG par le passé. « J’ai essayé de faire une nouvelle offre de prolongation, très haute, mais il a refusé, il voulait retourner en France ». Gigot est en effet natif d’Avignon, a toujours été un supporter de l’OM et ce transfert peut lui permettre de se rapprocher de sa famille.

« Je pense qu’il a atteint la maturité pour un grand club comme l’OM »

Au Spartak Moscou on regrette le départ d’un élément important de l’effectif, mais on estime également que l’OM est le bon choix à ce stade de sa carrière. « Il est resté exemplaire, même après avoir signé à Marseille ». A confié son ancien entraineur Paolo Vanoli, toujours dans les colonnes de L’Equipe . « Il lit bien le jeu et est excellent dans le duel. Techniquement il peut encore progresser, mais il est tout a fait satisfaisant. Et il a bien progressé dans sa manière de défendre dans ses 16 mètres, où il anticipe de mieux en mieux. Je pense qu’il a atteint la maturité pour un grand club comme l’OM ».

