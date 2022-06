Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente une opération à 0€ avec un ancien du PSG

Publié le 29 juin 2022 à 12h10 par Thibault Morlain

Pour l’OM, le retour de William Saliba semble aujourd’hui quasiment impossible à acter. Il faut donc chercher ailleurs pour renforcer la charnière centrale. Si le nom d’Isaak Touré (Le Havre) circule encore et toujours sur la Canebière, d’autres pistes existent. Et voilà que cela menant à Dan-Axel Zagadou vient d’être révélée pour l’OM.

Du côté de l’OM, on attend toujours les arrivées lors de ce mercato estival. Bien que la DNCG a donné son feu vert, Pablo Longoria est encore au travail pour offrir à Jorge Sampaoli les recrues qu’il veut. Ce ne sont pourtant pas les pistes qu’il manque sur la Canebière. A l’OM, on scrute un peu partout et pour ce qui est de renforcer la défense centrale, un nouveau nom a été coché.

L’option Zagadou

Ainsi, selon les informations de Sport1 , l’OM serait aujourd’hui intéressé par Dan-Axel Zagadou. Ancien joueur du PSG, le défenseur centrale est libre alors que son contrat avec le Borussia Dortmund n’a pas été prolongé. Zagadou pourrait ainsi débarquer pour 0€ et donc venir faire oublier William Saliba.

Grosse concurrence pour Zagadou