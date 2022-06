Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Sampaoli prêt à aller au clash avec Longoria pour le mercato ?

Publié le 29 juin 2022 à 8h30 par Dan Marciano

Il y a quelques jours, la presse espagnole dévoilait les envies de départ de Jorge Sampaoli, mécontent de la tournure des événements. Le technicien argentin n'aurait pas obtenu de garanties suffisantes, notamment sur le recrutement. Une révélation crédible pour Mathieu Grégoire, journaliste à L'Equipe.

Jorge Sampaoli est un homme exigeant. Malgré sa bonne entente avec Pablo Longoria, il n'hésite pas à lui mettre la pression pour le recrutement. Le technicien argentin espère disposer d'une équipe compétitive pour jouer sur plusieurs tableaux, en championnat et en Ligue des champions. Conscient des besoins de son groupe, le président de l'OM avait annoncé la couleur. « Nous avons ciblé les postes que nous voulons renforcer et ceux sur lesquels nous avons besoin de nous améliorer. Nous avons donc nos objectifs mais il faut rester cohérent par rapport à cette tendance, comme nous le faisons depuis le premier jour au club. Cette cohérence doit également se retrouver dans notre identité de jeu, avec des profils de joueurs déterminés à nous rejoindre par cette idée de construction de l’équipe et qui souhaitent pleinement s’engager dans le projet du club. Ce sont les bases. Ensuite, nous fonctionnons par priorité » avait annoncé Pablo Longoria. Un discours, qui aurait pu rassurer Jorge Sampaoli. Mas selon la presse espagnole, c'est tout le contraire.

Sampaoli met la pression sur Longoria

Selon les informations divulguées par As il y a quelques jours, Jorge Sampaoli aurait demandé des garanties sportives à ses responsables, mais celles-ci ne seraient jamais arrivées. Irrité par le comportement de ses responsables, le technicien argentin pourrait tout simplement claquer la porte avant le début de la prochaine saison. Désireux notamment de recruter Axel Witsel, Sampaoli voit les échecs s'enchaîner en ce début de mercato estival, ce qui a tendance à l'inquiéter.

«Claquer la porte ? C'est une possibilité»

Journaliste pour L'Equipe , Mathieu Grégoire a réagi à cette information. Selon lui, ceci est tout à fait plausible. « Claquer la porte ? C'est une possibilité. Il peut mettre en jeu sa prolongation, il a d'autres outils que de quitter le club lors de la première journée de championnat comme l'avait fait Bielsa. Il est très exigeant sur le mercato. S'il ne sent pas un écosystème favorable, il peut partir oui » a-t-il confié lors d'un entretien accordé à Football Club Marseille.

Aucune signature annoncée pour l'équipe première

Jorge Sampaoli n'a pas de quoi être rassuré en ce début de mercato estival. L'OM enchaîne les échecs que ce soit avec Axel Witsel ou encore avec Mohamed-Ali Cho. Le club marseillais a certes officialisé les signatures des jeunes Bartug Elmaz, Régis Mughe et Jelle Van Neck, mais ces trois joueurs viennent, dans un premier temps, pour renforcer l'équipe réserve. Pour l'instant, les pistes s'enchaînent, mais peu de dossier se décantent. A pareille époque, la saison dernière, l'OM s'était déjà attaché les services de Gerson, mais avait aussi acté l'arrivée de Mattéo Guendouzi.