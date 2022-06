Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut boucler un gros transfert à 20M€

Publié le 28 juin 2022 à 23h10 par Dan Marciano

Auteur de 23 buts la saison dernière sous le maillot du Feyenoord Rotterdam, Luis Sinisterra interesserait toujours l'OM, malgré son prix compris entre 15 et 20M€. Mais dans ce dossier, le club marseillais va devoir affronter une féroce concurrence, notamment en France. Le LOSC, mais aussi l'OGC Nice surveillerait aussi la situation de l'ailier.

Le mercato d'été tarde à être lancé cette année à l'OM, mais il faut s'attendre à du mouvement dans les prochaines semaines. « Nous avons ciblé les postes que nous voulons renforcer et ceux sur lesquels nous avons besoin de nous améliorer, explique le dirigeant. Nous avons donc nos objectifs mais il faut rester cohérent par rapport à cette tendance, comme nous le faisons depuis le premier jour au club. Cette cohérence doit également se retrouver dans notre identité de jeu, avec des profils de joueurs déterminés à nous rejoindre par cette idée de construction de l’équipe et qui souhaitent pleinement s’engager dans le projet du club » a vait confié Pablo Longoria il y a quelques jours. Le dirigeant de l'OM aimerait notamment renforcer le secteur offensif et aurait plusieurs noms en tête.

L'OM toujours sur les traces de Sinisterra

L'un des profils surveillés par l'OM serait Luis Sinisterra. Invité de Football Club Marseille , Mathieu Grégoire a confirmé que Pablo Longoria suivait la situation de l'ailier gauche colombien, sous contrat jusqu'en 2024 avec le Feyenoord Rotterdam. Comme indiqué par le journaliste de L'Equipe, il faudra compter entre 15 et 20M€ pour mettre la main sur Sinisterra, auteur de 23 buts la saison dernière.

Le LOSC et Nice en embuscade

Mais comme indiqué par le journaliste, Sinisterra a l'embarras du choix. L'ailier de 23 ans serait notamment suivi par l'OM, mais aussi par le LOSC et l'OGC Nice, et ce depuis plusieurs mois. A l'étranger aussi, de nombreux clubs aimeraient le recruter lors de ce mercato d'été. Pablo Longoria va devoir se montrer persuasif dans ce dossier.