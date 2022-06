Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le casse-tête de Longoria pour la liste noire de Sampaoli

Publié le 26 juin 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 26 juin 2022 à 22h51

Le point commun entre Jordan Amavi, Nemanja Radonjic et Kevin Strootman est qu’ils bénéficient tous du statut d’indésirable dans l’esprit de Jorge Sampaoli. Invités à aller voir ailleurs, dans le cadre du renouveau de l’effectif de l’OM, les trois joueurs du club phocéen n’ont pas la cote sur le marché et disposent de beaux revenus à Marseille…

Président de l’OM, Pablo Longoria pourra redessiner l’effectif de l’OM à l’image de Jorge Sampaoli cet été. En effet, bien qu’une interdiction de recrutement menaçait l’Olympique de Marseille, la DNCG a rendu son verdict et le marché de l’OM pour cet été ne sera pas affecté. De quoi permettre au président Longoria de souffler et de pouvoir, comme ce fut le cas cet hiver et l’été dernier, injecter du sang neuf au sein de l’équipe première de l’OM. Cependant, bien que le club phocéen se trouve dans la capacité de recruter, il faudra tout de même dégraisser l’effectif de coach Sampaoli. D’après L’Équipe , le propriétaire américain Frank McCourt surveillerait avec attention le processus de ventes emmené par Pablo Longoria, l’une des raisons pour laquelle l’Espagnol a bénéficié du poste de président à l’hiver 2021. Après avoir de sa poche régulièrement compensé les manques financiers de l’OM, McCourt attendrait que le club phocéen parvienne à vendre et cela passerait par plusieurs dossiers chauds tels que Duje Caleta-Car, Pol Lirola ou encore Luis Henrique. Néanmoins, certains indésirables de Jorge Sampaoli vont refaire surface à la reprise de l’entraînement dans quelques jours et leurs cas ne seront pas simples à régler.

Jordan Amavi, une prolongation chaotique

Au printemps 2021, alors que son contrat arrivait à expiration juste quelques semaines après, l’OM faisait signer une prolongation à Jordan Amavi le liant au club phocéen jusqu’en 2025. Néanmoins, Jorge Sampaoli a vite fait de le reléguer au second plan lors de la première partie de saison, obligeant le latéral gauche à aller grappiller du temps de jeu à l’OGC Nice. Néanmoins, Christophe Galtier ne l’a pas mis dans les meilleures dispositions et son prêt ne s’est donc pas avéré fructueux sur le plan sportif. À Marseille, Amavi serait toujours considéré comme étant un indésirable aux yeux de Jorge Sampaoli et son avenir s’écrit désormais en pointillés à l’OM. Décidé à ne pas faciliter la tâche du club phocéen, Jordan Amavi, qui a signé un joli contrat sur le plan salarial à Marseille, ne compterait pas s’asseoir sur son salaire en allant voir ailleurs comme l’OM le souhaiterait.

Mercato - OM : Un gros transfert se complique pour Longoria https://t.co/jX4JK9Rk3h pic.twitter.com/XfQHeOtmyb — le10sport (@le10sport) June 26, 2022

Nemanja Radonjic, une vente utopique ?

Au même titre que Jordan Amavi, Nemanja Radonjic ne serait pas dans les grâces de Jorge Sampaoli. L’ailier serbe figurerait également dans la case des indésirables aux yeux du coach argentin et comme Amavi, Radonjic n’a pas pu réellement briller au Benfica Lisbonne. Un retour à l’OM à la reprise de l’entraînement est donc attendu. N’ayant pas bénéficié d’un temps de jeu conséquent lors des deux derniers exercices, il serait presque impossible pour l’OM de se débarrasser de Radonjic cet été, à une année de l’expiration de son contrat, à moins que ses performances avec la Serbie pendant les matchs de Ligue des nations en juin aient ravivé les intérêts de certains clubs européens.

Kevin Strootman, l’éternel indésirable

Recruté par Rudi Garcia en 2018, Kevin Strootman a rapidement éprouvé des difficultés à l’OM, au point de devenir le joueur le plus cher du club, sans avoir une influence importante au sein de l’équipe. Après avoir fait un long stage sur le banc de touche, Kevin Strootman a finalement été prêté au Genoa et à Cagliari, sans pour autant que cela ne débouche sur une volonté ferme des clubs italiens de s’attacher définitivement les services de l’international néerlandais. À 32 ans, ce flop de l’ère-Jacques-Henri Eyraud se trouve à une année de l’expiration de son contrat. Au cours d’une série de rencontres en Italie la semaine dernière auxquelles Pablo Longoria et Javier Ribalta ont pris part, le nom de Strootman aurait été mentionné avec l’Hellas Vérone, encore faudrait-il qu’un terrain d’entente économique soit trouvé, ce qui n’est certainement pas gagné…