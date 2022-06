Foot - Mercato - Real Madrid

Transferts - Real Madrid : Salah, Dybala... Une grande star attendue par Ancelotti ?

Publié le 29 juin 2022 à 11h30 par Pierrick Levallet

Après le transfert d’Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid explorerait toujours quelques pistes pour se renforcer notamment dans le secteur offensif. Le champion d’Espagne aurait quelques noms en tête et ne fermerait d’ailleurs toujours pas la porte à Serge Gnabry, contrairement à Mohamed Salah et Paulo Dybala. Cependant, une autre piste de Carlo Ancelotti devrait échapper au Real Madrid cet été.

Pour cet été, le Real Madrid avait visiblement misé tout son mercato sur Kylian Mbappé. Alors forcément, quand le PSG a officialisé la prolongation de sa star jusqu’en juin 2025, le club madrilène est tombé de haut. Le champion d’Espagne n’a même pas pu se rabattre sur Erling Haaland, qui s’est envolé du côté de Manchester City. Cependant, cet échec n'a pas empêché la Casa Blanca de mettre la main sur Aurélien Tchouaméni. Mais depuis, le Real Madrid semble avoir ralenti la cadence sur le mercato. Toutefois, Florentino Pérez n'abandonnerait pas l'idée d'obtenir du renfort dans le secteur offensif et scruterait toujours le marché des transferts à la recherche de bonnes options. Et la porte ne serait toujours pas fermée à une piste en Bundesliga.

Le Real Madrid ne ferme pas la porte à Gnabry...

À en croire Mundo Deportivo , le Real Madrid n’exclurait pas de s’attacher les services de Serge Gnabry qui pourrait quitter le Bayern Munich à un prix abordable étant donné que son contrat expire en juin 2023. Toutefois, le champion d’Espagne ne considérerait pas cette piste comme essentielle pour son recrutement cet été. D’autres noms ont été liés au Real Madrid ces dernières semaines. Mais cela ne devrait mener à rien.

Mais recale Salah et Dybala

D’après les informations du média espagnol, Mohamed Salah et Paulo Dybala n’étaient pas contre une arrivée au Real Madrid cet été. Cependant, le club madrilène aurait fermé la porte à ces deux joueurs. L’Egyptien et l’Argentin n’entreraient pas dans les plans du Real Madrid pour la saison prochaine. Néanmoins, le champion d'Espagne avait une autre piste en attaque, réclamée par Carlo Ancelotti. Mais cette dernière ne devrait pas aboutir non plus.

Vinicius fait capoter une piste d’Ancelotti