Mercato - PSG : C’est confirmé, Luis Campos pousse trois joueurs vers la sortie

Publié le 29 juin 2022 à 10h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG a amorcé une vaste opération dégraissage en interne dans le but de récupérer des liquidités mais également d’alléger sa masse salariale, trois éléments du milieu de terrain sont plus que jamais poussés vers la sortie : Leandro Paredes, Danilo Pereira et Idrissa Gueye.

Luis Campos a déjà du pain sur la planche pour son premières semaines en tant que conseiller sportif du PSG ! Le dirigeant portugais, nommé en lieu et place de Leonardo cet été, doit gérer de nombreux dossiers pour le mercato en plus de celui du nouvel entraîneur qui, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, sera Christophe Galtier.

Le PSG en quête d’un milieu de terrain

Campos envisage notamment d’attirer plusieurs profils au milieu de terrain, et le transfert de Vitinha (22 ans, FC Porto) va être réglé dans les prochaines heures. Les discussions ont un peu trainé entre les différentes parties ces derniers jours au sujet de l’échelonnement des 40M€ versés par le PSG, mais Vitinha s’apprête bel et bien à rallier le Parc des Princes. Renato Sanches (24 ans, LOSC), autre milieu de terrain portugais, est également ciblé par le PSG qui a proposé 10M€ pour le recruter comme le10sport.com vous l’a révélé. Et enfin, Seko Fofana (27 ans, RC Lens) est également une option envisagée par Luis Campos.

Paredes, Gueye et Herrera vers la sortie

Mais le PSG cherche également à vendre des joueurs dans ce secteur du jeu, et à en croire les révélations de L’EQUIPE dans ses colonnes du jour, trois milieux de terrain sont notamment poussés vers la sortie par Luis Campos : Leandro Paredes, Ander Herrera ainsi qu’Idrissa Gueye, qui ont bel et bien été placés sur la liste des transferts par le conseiller sportif du PSG. Reste à savoir s’ils trouveront preneurs sur le marché.

« Il y aura des ventes »