Mercato - OM : À Marseille, tout le monde est sur le pont pour le transfert de Saliba

Bien que William Saliba ait ouvertement fait part de son intention de s’imposer à Arsenal la saison prochaine et qu’une prolongation de contrat soit en discussion en coulisse, Pablo Longoria ne baisserait pas les bras et compterait batailler jusqu’aux ultimes minutes du mercato estival pour recruter William Saliba à l’OM.

William Saliba de retour à l’OM après son prêt d’une saison convenu avec Arsenal ? À en croire les propos énoncés par le président Pablo Longoria à la toute fin du mois de mai et par le responsable communication Jacques Cardoze, l’OM est toujours si emballé par l’idée de conserver le taulier de la défense centrale de Jorge Sampaoli lors de la saison qui a fermé ses portes le 21 mai dernier. Encore faudrait-il trouver un accord avec Arsenal pour un nouveau. Chose qui s’annonce particulièrement compliqué d’après Chris Wheatley, journaliste couvrant l’actualité d’Arsenal, qui a assuré sur son compte Twitter dans la soirée de samedi qu’une prolongation de contrat, le sien courant jusqu’en juin 2024, serait en bonne voie à Arsenal. D’ailleurs, ses proches auraient confirmé qu’il sera chez les Gunners la saison prochaine.

William Saliba contract talks going positively with Frenchman set to return for pre-season training shortly.The French defender will be at Arsenal for the 2022-23 season, as confirmed by manager Mikel Arteta and people close to the player. 🇫🇷 #AFC