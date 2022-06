Mercato - OM : Confiant pour le transfert de Saliba, Longoria reçoit une réponse

Foot - Mercato - OM

Lui qui a fait forte impression auprès de l’entraîneur Jorge Sampaoli et l’ensemble de l’organigramme de l’OM, William Saliba est toujours voulu à Marseille pour la saison prochaine. Néanmoins, le contrat du Français à Arsenal serait sur le point d’être prolongé, une tendance confirmée par les proches du défenseur.

Avant que William Saliba n’affirme son désir de faire son trou à Arsenal la saison prochaine au début du mois de juin, le président Pablo Longoria et le responsable de la communication Jacques Cardoze avaient tout deux fait part de leur souhait d’aller au bout de leur idée en tentant de trouver un nouvel accord avec Arsenal afin de rallonger la période de prêt de William Saliba qui prend fin le 30 juin. D’ailleurs, RMC Sport est même allé plus loin vendredi soir en dévoilant que le président Longoria cultiverait le désir de jouer la montre afin d’éventuellement dégainer une offre de 25M€ à Arsenal afin de boucler le transfert de William Saliba.

William Saliba contract talks going positively with Frenchman set to return for pre-season training shortly.The French defender will be at Arsenal for the 2022-23 season, as confirmed by manager Mikel Arteta and people close to the player. 🇫🇷 #AFC