Mercato - OM : Longoria se fait recaler par une ancienne piste du PSG

Foot - Mercato - OM

Bien qu’il soit question d’un intérêt de l’OM pour Dominik Szoboszlai dans la presse ibérique, Pablo Longoria n’aurait pas initié les premières discussions avec le joueur hongrois ni le RB Leipzig. D’ailleurs, le président de l’OM serait focalisé sur d’autres opérations.

Talent du football hongrois, Dominik Szoboszlai fait parler de lui depuis quelque temps désormais. Avant de signer au RB Leipzig en décembre 2020, le milieu offensif évoluait au RB Salzbourg. C’est à ce moment précis que Leonardo et l’ensemble de la direction sportive de l’époque auraient coché le nom de Szoboszlai dans le cadre d’un éventuel transfert au PSG. Finalement, le Paris Saint-Germain n’est pas parvenu à ses fins. Cependant, c’est du côté de l’OM que Dominik Szoboszlai est désormais annoncé. Mundo Deportivo a en effet affirmé ce samedi que Pablo Longoria et l’ensemble du comité de direction phocéen formuleraient un intérêt pour Szoboszlai.

Olympique Marseille haven’t opened talks for Dominik Szoboszlai. He’s so appreciated of course, but OM are focused on other players as Dominik has different plans. 🔵❌ #OMNothing is imminent for Szoboszlai’s future, as things stand.