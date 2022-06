Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria veut lâcher 25M€ pour boucler cet énorme retour sur le mercato

Publié le 24 juin 2022 à 23h10 par Jules Kutos-Bertin

Même si William Saliba vient de faire son retour à Arsenal, l’OM ne perdrait pas l'espoir de le faire revenir définitivement. Pablo Longoria espèrerait rapatrier l’international français pour un montant avoisinant les 25M€. Vu la plus-value réalisable à l’avenir, l’OM est prêt à faire un gros effort financier.

Après avoir passé avec succès son examen devant la DNCG, l’OM peut officiellement lancer son mercato. Pablo Longoria ne s’en cache pas, l’un des dossiers prioritaires est de conserver William Saliba. Auteur d’une saison impressionnante avec l’OM, l’international français est retourné à Arsenal, le club auquel il appartient. Toutefois, Longoria se verrait bien le rapatrier et serait prêt à faire un effort considérable.

Quelle saison de William Saliba 😍#Ligue1UberEats | @OM_Officiel pic.twitter.com/dRjMk5jiku — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 22, 2022

L'OM veut boucler un transfert à 25M€ avec Saliba