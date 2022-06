Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un retour à l'OM ? La réponse de Florian Thauvin

Publié le 24 juin 2022 à 21h00 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 24 juin 2022 à 21h04

Alors qu'il vit désormais au Mexique, où il évolue chez les Tigres, le champion du monde 2018 Florian Thauvin s'est exprimé quand à un éventuel retour à l'Olympique de Marseille, club dont il a porté le maillot durant huit saisons et demi.

Arrivé à l'Olympique de Marseille dans les dernières minutes du mercato estival 2013, Florian Thauvin s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au sein du onze de départ. Malgré une pige à Newcastle entre septembre 2015 et janvier 2016, l'attaquant s'est donné corps et âme pour l'OM, ne cessant de clamer son amour pour le maillot olympien. Ce qui lui a permis de conquérir le cœur de tous les supporters marseillais. Mais alors qu'il arrivait en fin de contrat en juin 2021, le champion du monde 2018 avec l'équipe de France s'est envolé pour le Mexique et a rejoint les Tigres et son compatriote André-Pierre Gignac. Interrogé sur un éventuel retour en Ligue 1 et à l'OM, Florian Thauvin n'a fermé aucune porte.

«S'il y a une belle opportunité, pourquoi pas ? »