Mercato - PSG : Al-Khelaïfi, Real Madrid... Cette révélation XXL sur la prolongation de Mbappé

Publié le 24 juin 2022 à 19h15 par Baptiste Lefilliatre

Ancien président du Paris Saint Germain entre 2008 et 2009, Charles Villeneuve garde évidemment un œil attentif sur la situation du club de la capitale. Il s’est d’ailleurs livré sur la prolongation de Kylian Mbappé, qui selon lui a été bouclé grâce à l'énorme travail de Nasser Al-Khelaïfi.

Il y a un peu plus d’un mois, le Paris Saint Germain officialisait la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en juin 2025. Alors qu’il semblait prendre la direction du Real Madrid, le prodige français a finalement décidé d’étendre son bail de trois ans au sein du club de la capitale. Un renouvellement de contrat notamment dû au président Nasser Al-Khelaifi, qui n’a pas ménagé ses efforts pour conserver à tout prix son attaquant vedette. Des efforts qui ont été salués par un ancien président du PSG : Charles Villeneuve.

«Tout le travail effectué pour retenir et prolonger Mbappé, c’est Al-Khelaïfi»