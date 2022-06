Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a soufflé le nom d'un international français à Campos

Publié le 24 juin 2022 à 16h30 par Bernard Colas

Formé au PSG, Christopher Nkunku a plié bagage en 2019 afin d’obtenir un temps de jeu plus important ailleurs. Un choix gagnant de la part du Français, élu meilleur joueur de la dernière saison en Bundesliga, lui permettant de se révéler aux yeux du monde entier sous le maillot de Leipzig. Une réussite qui n’est pas passée inaperçue dans la capitale, notamment auprès de Kylian Mbappé, qui souhaitait voir son compatriote revenir, alors que celui-ci vient de renouveler son bail.

Loin de faire l’unanimité au PSG, Christophe Nkunku a effectué un choix judicieux à l'été 2019 en quittant la capitale pour rejoindre Leipzig. En Allemagne, le joueur de 24 ans a changé de dimension, lui qui totalise 35 buts et 19 passes décisives en 50 apparitions sous le maillot de Leipzig. Logiquement, Nkunku a été élu joueur de la saison en Bundesliga, devançant notamment Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund), ce qui n’est pas passé inaperçu auprès des grands d’Europe. Le Real Madrid, Manchester United ou encore le PSG ont notamment coché le nom du néo-international français dans ce mercato estival, mais Leipzig a rapidement fermé la porte à un départ de son joueur, parvenant à prolonger son bail jusqu’en juin 2026. Un coup dur pour les prétendants, et notamment Kylian Mbappé.

Mbappé comptait sur le retour de Nkunku