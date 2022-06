Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a dit adieu à cette star du Real Madrid

Publié le 25 juin 2022 à 20h30 par Jules Kutos-Bertin

Après quinze ans passés au Real Madrid, Marcelo a officiellement quitté le récent vainqueur de la Ligue des Champions au terme de son contrat. Un départ qui l’a affecté, lui qui souhaitait y finir sa carrière. Malgré l’intérêt de l’OM, Marcelo ne voudrait pas quitter la capitale espagnole. Getafe, qui est sur le coup, apparaît donc comme le candidat le plus crédible pour accueillir le latéral gauche brésilien.

Maintenant que l’OM a passé la fameuse étape de la DNCG, Pablo Longoria peut se focaliser à 100% sur le mercato estival. Pour lancer les hostilités, le président olympien a bouclé l’arrivée de trois recrues qui vont, dans un premier temps, renforcer l’équipe réserve. Pour la suite, Longoria multiplie les pistes, notamment sur le côté gauche de la défense, un poste fébrile la saison dernière. Arrivé cet hiver, Sead Kolasinac n’a pas convaincu Jorge Sampaoli qui ne l’a presque pas utilisé. L’ancien joueur d’Arsenal pourrait même déjà quitter Marseille si jamais une offre se présente. Pour Jordan Amavi, la situation est quasi similaire. Même s’il a retrouvé un peu de confiance avec l’OGC Nice, le latéral marseillais n’entre pas dans les plans du technicien argentin. D’après les informations du journal AS , l’OM aurait coché le nom de Marcelo, libre de tout contrat après son départ du Real Madrid. Un dossier épineux…

🆕 #Morettómetro: Marcelo - Milan, 0%.📌 El lateral NO está en los planes del club italiano, que tiene otras prioridades.📌 Marcelo prefiere seguir en Madrid.📌 El Getafe preguntó por él y tiene alguna opción. Sondeos del Valladolid y Turquía, rechazados.✍ @MatteMoretto pic.twitter.com/3tnshrDs93 — Relevo (@relevo) June 25, 2022

Marcelo ne veut pas quitter Madrid