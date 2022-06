Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Après son départ du Real Madrid, Gareth Bale a trouvé son prochain club

Publié le 25 juin 2022 à 18h00 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Gareth Bale est déjà assuré de partir librement et gratuitement cet été depuis plusieurs semaines. Et alors que sa prochaine destination restait un mystère jusqu'à ce samedi, l'international gallois aurait choisi de rejoindre le Los Angeles FC en MLS.

Lors de l'été 2013, Gareth Bale a quitté Tottenham pour rejoindre le Real Madrid. Telle une star, l'attaquant de 32 ans a couté environ 101M€ au club merengue. Une somme qu'il a très bien rentabilisée lors de ses premières années à la Maison-Blanche . Toutefois, ces dernières saisons, Gareth Bale a perdu de sa superbe jusqu'à devenir remplaçant, puis indésirable au Real Madrid. Et alors qu'il disposait d'un contrat XXL, l'international gallois n'a jamais trouvé un club capable de boucler son transfert. Ainsi, Gareth Bale a vécu de longs mois compliqués au Real Madrid, même s'il a pu souffler lors de son prêt à Tottenham lors de la saison 2020-2021. Mais sachant qu'il n'a pas convaincu les Spurs de le conserver, Gareth Bale a fait son retour au Santiago Bernabeu et a réalisé une nouvelle saison fantomatique. Le 30 juin, date de la fin de son contrat, le calvaire du Gallois - et du Real Madrid - va se terminer, puisqu'il quittera le club merengue librement et gratuitement pour rejoindre une nouvelle équipe Et alors que sa prochaine destination demeurait inconnue jusqu'à présent, Gareth Bale aurait enfin choisi un club.

🚨 Gareth Bale agrees to join LAFC in MLS on year-long deal with an option to extend for further 18 months. 32yo opted for #LAFC from a number of options to continue playing ahead of #WC2022 after leaving Real Madrid as free agent @TheAthleticUK #MLS #RMFC https://t.co/kvJVgyafVq — David Ornstein (@David_Ornstein) June 25, 2022

Direction le Los Angeles FC pour Gareth Bale ?