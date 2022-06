Foot - Mercato

Mercato : Entre le golf, les critiques et son avenir, Gareth Bale vide son sac !

Publié le 13 juin 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau

Gareth Bale est libre de tout contrat, son engagement envers le Real Madrid touchant à sa fin en ce mois de juin 2022. Mais de quoi sera fait l’avenir du Gallois ? Annoncé à Getafe ou encore à Cardiff City, sans omettre le rêve américain qu’est la Major League Soccer, Bale a fait un point sur le prochain challenge de sa carrière en mettant les choses au clair sur les critiques dont il est la cible.

À l’instar de Marcelo dont le contrat au Real Madrid est lui aussi arrivé à expiration, Gareth Bale quitte le club merengue libre de tout contrat après neuf saisons passées en tant que joueur de la Casa Blanca . Cependant, contrairement au joueur le plus titré de l’histoire du Real Madrid, Gareth Bale n’a pas eu le droit à sa photo de lui entouré des trophées qu’il a remporté à Madrid. Ces dernières années, la situation du Gallois s’est grandement détériorée à Madrid où il a même été qualifié de véritable virus par la presse ibérique pour le groupe du Real Madrid. Désormais agent libre, Bale est annoncé du côté de la Major League Soccer, de la Championship à Cardiff City, ainsi que du côté de Getafe. Néanmoins, le club madrilène ne devrait pas être la prochaine équipe de Bale comme son agent Jonathan Barnett l’a dernièrement affirmé à Fabrizio Romano. « Je n’ai même pas le numéro de leur président ». Interrogé sur Getafe, Gareth Bale a lui aussi mis un terme à une telle éventualité pour son avenir alors qu’il était spécifié dans la presse ibérique que l’idée de continuer de vivre à Madrid intéresserait particulièrement le Gallois. « Non, je ne vais pas jouer à Getafe, c’est sûr ».

Gareth Bale sur son avenir 💬 : "Non, mais je n'irai pas à Getafe, ça c'est sûr !"(CP) pic.twitter.com/ocvPjfjFLy — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 11, 2022

Bale évoque Cardiff et son avenir

Le Pays de Galles a décroché son ticket pour la Coupe du monde qui se déroulera en novembre et décembre prochain au Qatar. De quoi pousser Gareth Bale à retrouver un club afin de préparer au mieux ce grand rendez-vous avec la sélection galloise. Mais à l’instant T, la quête de son prochain challenge n’occupe pas vraiment les pensées du désormais ex-numéro 11 du Real Madrid. « Ma situation sportive ? Cela ne m'inquiète pas trop. L'idéal est de jouer pour être au top de sa forme, mais je sens aussi que je ne perdrai jamais ma qualité sur le ballon. La seule chose que je sais, c'est que je pars en vacances. Je n'ai même pas eu le temps d'y penser… (…) Prendre cette décision va être extrêmement important. Je dois m'assurer que je joue et que je suis aussi en forme que possible. En arrivant dans ce rassemblement, je n'étais pas du tout en forme. Je n'ai pas encore vraiment tout regardé. Je connais les destinations possibles, mais c'est quelque chose que je dois asseoir, avant tout avec ma famille, et ensuite je dois parler aux managers et aux physiothérapeutes et décider de ce qui est le mieux pour moi.». Voici une partie du message que Gareth Bale a fait passer ce lundi en conférence de presse selon AS . Au cours du même point presse, Gareth Bale n’a pas échappé à la question sur les rumeurs l’envoyant à Cardiff City, le club de sa ville natale. L’occasion pour lui de laisser planer le doute quant à une éventuelle venue au sein de la capitale galloise. « Cardiff ? Je ne peux pas vraiment le dire. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce qui est le mieux pour moi, ma famille, mes enfants et j'espère que nous pourrons régler cela pendant l’été ».

Bale revient sur l’acharnement de la presse espagnole