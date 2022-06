Foot - Mercato

Mercato : Le FC Barcelone prépare un gros départ

Publié le 13 juin 2022 à 18h00 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone semblerait avoir pris une grande décision en coulisse. D’après un média espagnol, Xavi Hernandez souhaiterait se séparer de Gerard Piqué cet été, cadre du Barça depuis la fin des années 2000. Cependant, Piqué ne songerait certainement pas à un transfert.

Le FC Barcelone aurait de grandes ambitions dans le cadre du mercato estival qui a déjà ouvert ses portes. Après avoir trouvé des accords avec Andreas Christensen et Franck Kessié, l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta verrait grand et aimerait offrir un défenseur central de renom à Xavi Hernandez, en plus de Christensen. Les options Kalidou Koulibaly et Jules Koundé sembleraient être prises en considération, mais la situation financière délicate du FC Barcelone bloquerait tout recrutement à l’instant. Des ventes semblent être obligatoires pour témoigner de la venue de renforts au Barça cet été. Gerard Piqué, véritable icône du FC Barcelone, pourrait bien en faire les frais.

Esta información procede de gente cercana a Piqué. Piqué además le ha insistido a Xavi y a miembros del área deportiva que está dispuesto a ayudar al Club “en lo que haga falta, lo que sea necesario”. Como ya hizo, perdonando parte de su sueldo. https://t.co/9mzTDAhPVN — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) June 13, 2022

Le Barça veut se séparer de Piqué, le joueur entend bien rester