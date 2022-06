Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Caïazzo et Romeyer ont fixé trois conditions XXL pour la vente du club

Publié le 25 juin 2022 à 20h00 par Amadou Diawara

Alors que l'ASSE est en vente depuis de longues semaines, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo auraient fixé trois conditions claires. En effet, les deux présidents des Verts ne compteraient céder le club que si, et seulement si, les sommes injectés sont suffisantes, le projet sportif est pertinent et si le staff en place est maintenu.

Malgré la relégation de l'ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n'auraient pas tiré un trait sur l'idée de vendre le club. D'ailleurs, David Blitzer serait prêt à passer à la caisse pour racheter l'écurie du Forez. En effet, comme l'a indiqué RMC Sport dernièrement, l'homme d'affaire américain aurait prévu de lancer une offensive de 60-80M€ prochainement pour devenir le nouveau propriétaire de l'ASSE. Mais pour que son offre soit validée par les Verts , David Blitzer doit remplir trois critères.

L'ASSE exige un gros porte-monnaie, un grand projet et le maintien du staff en place