Mercato - ASSE : Polémique, sanctions... La vente du club plombée par les incidents ?

Publié le 25 juin 2022 à 19h00 par Amadou Diawara

Malgré la relégation de l'ASSE en Ligue 2, David Blitzer n'aurait pas renoncé à l'idée de racheter le club du Forez. Toutefois, les sanctions infligées aux Verts à cause des incidents face à Auxerre en barrages auraient refroidi l'homme d'affaire américain. En effet, David Blitzer n'aurait pas relancé les discussions avec la direction de l'ASSE à cause de cette polémique.

Depuis de longues semaines, la direction de l'ASSE cherche à vendre le club. Et malgré la relégation en Ligue 2, il y aurait toujours des prétendants pour racheter l'écurie verte. En effet, comme l'a indiqué RMC Sport dernièrement, le milliardaire américaine David Blitzer serait prêt à formuler une offre pour devenir le nouveau propriétaire de l'ASSE. Une offensive comprise entre 60 et 80M€ d'après le média français. Toutefois, les sanctions prononcées à l'encontre des Verts après les incidents face à Auxerre en barrages auraient refroidi David Blitzer.

David Blitzer refroidi par les sanctions de l'ASSE après les incidents ?