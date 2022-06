Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout savoir sur Samuel Gigot, la prochaine recrue de Sampaoli !

Publié le 2 juin 2022 à 4h00 par La rédaction

Le 29 janvier dernier, Samuel Gigot a signé du côté du sud de la France en s’engageant à l’OM. Le défenseur central français a tout de même terminé la saison en prêt au Spartak Moscou. Cet été, Gigot va donc véritablement intégrer l’effectif de Jorge Sampaoli. Mais qui est-il vraiment ?

L’hiver dernier, Samuel Gigot, alors au Spartak Moscou, a signé à l’OM. Il rejoindra les rangs marseillais cet été après avoir terminé la saison en prêt en Russie. Gigot est très peu connu du côté de l’Hexagone, le Français a un parcours très atypique.



🗣 𝙎𝙖𝙢𝙪𝙚𝙡 𝙂𝙞𝙜𝙤𝙩 𝙚𝙨𝙩 𝙊𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙚𝙣 ! ✍️



L’OM et le Spartak Moscou se sont accordés pour le transfert définitif immédiat du défenseur qui finira la saison 21/22 en prêt avec le club moscovite avant de rejoindre Marseille. 🔵⚪️ pic.twitter.com/XUsr5LNsTY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 29, 2022

Les débuts

Samuel Gigot était destiné dès l'enfance à devenir un athlète professionnel. Son père rêvait qu’il devienne boxeur, mais le football l'attirait beaucoup plus. S’il ne s’est jamais imposé en France, dans d'autres pays, il a attiré l'attention par son professionnalisme. Né en 1993, il a grandi dans la ville provinciale d'Avignon. Gigot a alors rapidement baigné dans le sport, notamment la boxe, le rugby, le motocross et le football. À l'adolescence, lui et son frère ont fait un choix de carrière différent. Tony a choisi la voie de joueur de rugby professionnel tandis que Samuel est entré à l'académie de football de la MJC Avignon en 1998. En 2010, l’équipe est dissoute pour cause d'insolvabilité financière et de faillite. Ce qui le contraint à rejoindre l’US Pontet où il y restera seulement un an. Lors d’une journée de détection il tape dans l’œil des dirigeants d’Arles-Avignon. En 2011, il accepte l'offre de Marcel Salerno et rejoint le club. En 2013, il signe son premier contrat professionnel avec le club de Ligue 2. Il fait ses grands débuts avec l’équipe première fin août mais il disputera seulement neuf matchs de championnat. Lors de la saison 2014-2015, il est titulaire en défense centrale aux côtés de Gaël Givet. Il sera titulaire sur 23 matchs de championnat et marquera quatre buts au passage. Malheureusement, cela n'a pas suffi à sauver le club de la relégation en National. En fin de contrat à 21 ans, Samuel Gigot décide alors de chercher une nouvelle expérience.

Patron en Russie

Lors de l’été 2015, il rejoint le club de Courtrai en première division belge. Le Français y dispute 53 matchs de championnat en deux saisons. En janvier 2017, il signe à La Gantoise qui est un club belge de standing plus élevé pour quatre saisons. Ce qui lui permet de jouer régulièrement la Ligue Europa. En 2018, il est convoité en Russie notamment par Krasnodar et le Spartak Moscou. Samuel Gigot s’engage finalement pour quatre saisons avec le Spartak Moscou. En Russie, il est vu comme un défenseur central qui sait calculer les situations de jeu et qui peut créer du danger quand il monte en attaque. Lors de son premier match avec son nouveau club, il marque d’ailleurs le but de la victoire face à Orenbourg. Malheureusement en septembre, un coup d’arrêt arrive. Lors d'un match face au Zénith Saint-Pétersbourg, il est victime d’une rupture du ligament croisé antérieur. En avril 2019, il revient en pleine forme et s’impose comme l'un des patrons de l’équipe. Au cours de la saison 2020/2021 il fait une saison pleine. Au total, Gigot marque trois buts au cours de la saison. Le Spartak Moscou finit à la deuxième place du championnat derrière le Zénith. En 2021/2022, il réalise sa troisième saison complète avec le Spartak. Le club russe finit en tête de son groupe de Ligue Europa mais est exclu de la compétition par l’UEFA à cause du conflit entre la Russie et Ukraine avant de disputer son huitième de finale face à Leipzig. Cette saison-là, il est également le meilleur défenseur du championnat russe en termes de pourcentage de duels remportés avec 75%.

De retour en France