Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ annoncé sur le point de tomber à l’eau ?

Publié le 29 juin 2022 à 10h15 par Axel Cornic

Voilà plusieurs semaines déjà que le départ de Luis Henrique est annoncé, avec le Torino qui aurai très tôt entamé les discussions avec l’OM. Un accord a même été évoqué concernant un prêt du Brésilien avec une option d’achat fixée à 6M€, mais les choses semblent avoir changé ces dernières heures... avec Luis Henrique qui pourrait finir par rester à l’OM !

Annoncé comme un grand talent du football brésilien, Luis Henrique n’a jamais confirmé à l’Olympique de Marseille. Cette saison sous les ordres de Jorge Sampaoli il a d’ailleurs été reculé au poste de piston gauche et plus le mercato estival approchait et plus un départ semblait se préciser. Le Torino aurait sauté sur l’occasion, trouvant rapidement un accord pour un prêt d’un an avec une option d’achat fixée à 6M€ et tout semblait être bouclé... jusqu’à tout récemment.

Mercato - OM : Un renfort est acté cet été pour Longoria https://t.co/yxGMr9jBbv pic.twitter.com/w5at2NqNaZ — le10sport (@le10sport) June 28, 2022

Le Torino bloque Luis Henrique

Déjà ce mardi, la presse italienne émettait quelques doutes au sujet de l’arrivée de Luis Henrique au Torino. Il Corriere dello Sport assurait en effet qu’Ivan Juric ne serait pas vraiment fan du joueur de l’OM et n’aurait toujours pas donné son aval à son arrivée.

Plutôt Laurienté ?