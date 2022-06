Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik reçoit un gros appel du pied pour un transfert en Ligue 1

Publié le 29 juin 2022 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur le départ alors que son statut à l’OM s’est effrité auprès de Jorge Sampaoli ces derniers mois, Arkadiusz Milik figure sur les tablettes du FC Nantes qui est en quête d’un nouveau buteur. Waldemar Kita et Antoine Kombouaré se sont prononcés sur le profil de l’attaquant polonais.

Alors qu’il était prêté par Naples depuis 18 mois, Arkadiusz Milik (28 ans) va désormais appartenir officiellement à l’OM, mais son avenir au sein du club phocéen n’est pas du tout assuré pour autant. En effet, le buteur polonais n’est plus autant indispensable qu’avant aux yeux de Jorge Sampaoli, et les spéculations vont bon train concernant son futur qui pourrait s’écrire loin de l’OM.

Le FC Nantes est sur le coup

Ces dernières semaines, le FC Nantes a été annoncé avec insistance sur les traces d’Arkadiusz Milik afin de pallier le départ de Randal Kolo Muani, et le président des Canaris Waldemar Kita a évoqué cette piste menant au buteur de l’OM ce mercredi en conférence de presse, s’adressant frontalement aux journalistes : « Vous écrivez tellement de choses qu’à la fin on ne sait même plus si c’est vrai ou pas. Vous imaginez bien que l’on ne peut pas rebondir sur un nom. On ne va pas rebondir sur untel ou untel. Mais qui n’aime pas Milik? Tout le monde aime Milik. C’est un super joueur Milik », indique Kita, qui laisse donc la porte ouverte au buteur de l’OM.

Kombouaré valide Milik

Même son de cloche chez Antoine Kombouaré, l’entraîneur du FC Nantes, au sujet d’Arkadiusz Milik et son éventuel transfert : « Moi j’ai arrêté de rêver donc s’il vient je suis content. Et puis s’il ne vient… Donc voilà, donc on attend. [...] Le profil pour moi c’est l’efficacité. A partir de là, les qualités sont différentes mais si au final Milik est chez nous, je le dis bien avec un grand si, et qu’il nous marque 20 buts on oubliera Randal Kolo Muani. C’est la vie d’un club. L’objectif c’est surtout d’avoir un joueur efficace et que l’on gagne des matchs », assure Kombouaré. Reste désormais à savoir si l’OM sera disposé à négocier avec le FC Nantes pour laisser partir Milik.

Longoria n’a rien assuré pour Milik