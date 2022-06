Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ acté pour ce crack du PSG après Xavi Simons

Publié le 29 juin 2022 à 11h15 par Thibault Morlain

C’est maintenant officiel, Xavi Simons a quitté le PSG, s’engageant au PSV Eindhoven jusqu’en 2027. Voilà donc une nouvelle pépite qui quitte le club de la capitale. De quoi allonger la liste et d’autres noms vont s’y ajouter. Cela pourrait notamment être le cas avec Ayman Kari. Grand espoir du centre de formation, le milieu de terrain est en partance pour le Bayern Munich.

Après 3 ans au PSG, Xavi Simons vient de s’engager avec le PSV Eindhoven. Initialement, le Néerlandais devait prolonger puis être prêté, finalement, il est donc parti libre. Un énorme retournement de situation qui fait que Xavi Simons rejoint ainsi la longue liste de ces pépites qui ont quitté le PSG avant de pouvoir y exploser.

Et maintenant Ayman Kari ?

Une liste sur laquelle on pourrait prochainement retrouver Ayman Kari. Perçu comme l’un des plus grands talents du centre de formation du PSG, lui aussi s’apprêterait à faire ses valises. En effet, selon les informations de Nabil Djellit, le Bayern Munich considérerait aujourd’hui comme acquise l’arrivée de Kari. Et l’officialisation pourrait tomber d’ici peu.

Le Bayern Munich considère l'arrivée de Aymen Kari (libre) comme acquise. Le club bavarois compte rapidement officialiser le mouvement du jeune milieu de terrain du PSG. #Mercato #PSG #Bundesliga pic.twitter.com/ww3gNgqXcc — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) June 28, 2022

« Paris est revenu vers nous »