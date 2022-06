Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons fait ses adieux au PSG… et s’enflamme pour son transfert

Publié le 29 juin 2022 à 9h30 par Thibault Morlain

Ça y est, le feuilleton Xavi Simons a pris fin. Et de quelle manière. Alors qu’on pensait que le Néerlandais allait prolonger au PSG pour être prêté au PSV, il s’est finalement directement engagé avec le club d’Eindhoven. Après 3 ans passés dans la capitale française, Xavi Simons fait donc ses valises et il a tenu à adresser un beau message.

Chipé au FC Barcelone en 2019, Xavi Simons s’était alors engagé avec le PSG pour poursuivre sa progression. Evoluant d’abord avec les équipes de jeunes, le Néerlandais est ensuite apparu à quelques reprises avec l’équipe première. De quoi lui permettre de montrer son talent. Malheureusement, on ne le verra pas sous le maillot du PSG la saison prochaine. En effet, alors que Xavi Simons arrivait au terme de son contrat, il n’a finalement pas prolongé et s’est engagé avec le PSV Eindhoven jusqu’en 2027.

Les adieux de Xavi Simons

Une page se tourne donc pour Xavi Simons. A 19 ans, le voilà donc qu’il débarque aux Pays-Bas pour évoluer avec le PSV Eindhoven. Pour autant, le Néerlandais a tenu à adresser un très beau message concernant son aventure au PSG. « Après 3 merveilleuses années au club, il est temps de vous dire au revoir. Je suis très reconnaissant envers les coachs, les staffs, mes coéquipiers et l’ensemble du personnel. Le PSG sera toujours dans mon coeur. Pour les fans : du fond du coeur, MERCI je vous aime !! », a-t-il lâché sur son compte Twitter .

Ce n’est pas fini entre le PSG et Xavi Simons ?

Parti libre du PSG, Xavi Simons s’est ainsi engagé avec le PSV Eindhoven. Pour autant, à l’avenir, le Néerlandais pourrait bien revenir dans la capitale française. En effet, les champions de France disposeraient d’une option de rachat pour l’été prochain. Ainsi, si le PSG le souhaite, il pourrait faire revenir Xavi Simons moyennant 4M€.

« Je suis ravi de signer pour le PSV »