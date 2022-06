Mercato - PSG : La belle opération du duo Campos-Henrique prend forme pour Xavi Simons

Foot - Mercato - PSG

Cela a été l’un des feuilletons forts de la deuxième partie de saison du PSG. En raison d’un temps de jeu trop peu important, il a été question d’un départ de Xavi Simons libre de tout contrat cet été. Finalement, une prolongation pour un contrat longue durée serait sur le point d’être signée avant un prêt au PSV Eindhoven.

En manque critique de temps de jeu au fil de la saison alors que son contrat expire le 30 juin au PSG, Xavi Simons ne va finalement pas signer en faveur du FC Barcelone ou des Glasgow Rangers comme cela fut évoqué par la presse ces derniers temps. Le milieu de terrain néerlandais seulement âgé de 19 ans serait sur le point de prolonger son contrat au PSG.

Fabrizio Romano faisait écho d’un contrat longue durée ces derniers jours. Et la donne ne semble absolument pas avoir changé. Ce mardi et sur son compte Twitter , le journaliste italien a révélé que le deal pour Xavi Simons serait « confirmé et prêt à être entériné ». Un accord entre le PSG et le clan Simons aurait été trouvé au sujet de la signature de son nouveau contrat et pour ce que l’avenir, à court terme réservera à Xavi Simons : un prêt.

Xavi Simons deal, confirmed and now set to be completed. Agreement in place with Paris Saint-Germain to sign new contract and then join PSV Eindhoven. It’s just matter of time and paperworks. 🚨🇳🇱 #PSGPSV had good talks with Xavi agents, player’s happy with the project. pic.twitter.com/Z9CWbQxEeF