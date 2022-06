Mercato - PSG : Un contrat bientôt signé par Xavi Simons... avant un départ ?

Foot - Mercato - PSG

Xavi Simons ne devrait finalement pas définitivement plier bagage cet été. Néanmoins, un départ seulement temporaire du jeune néerlandais se confirmerait en coulisse. En effet, une prolongation de contrat au PSG se trouverait au stade final des négociations et dans la foulée, un prêt au PSV Eindhoven serait bouclé.

De quoi sera fait l’avenir de Xavi Simons ? Le jeune milieu de terrain néerlandais de 19 ans se trouve à la toute fin de son contrat au PSG, qui expirera le 30 juin prochain. En l’état, un départ libre de tout contrat se profile alors que le FC Barcelone et les Glasgow Rangers formuleraient un intérêt concret pour Simons. Et d’après la presse néerlandaise et le média ED Eindhoven, Xavi Simons figurerait dans le viseur du PSV Eindhoven dans le cadre d’une arrivée en tant qu’agent libre. Cependant, la prolongation de contrat de Xavi Simons, sur laquelle le Paris Saint-Germain travaillerait depuis un bon bout de temps, serait sur le point de se concrétiser.

Excl: Paris Saint-Germain are on the verge of reaching full agreement with Xavi Simons to extend the contract - then loan him out to PSV Eindhoven. Negotiations at final stages. 🚨🇳🇱 #PSGNew long term contract is imminent for Xavi Simons, as reported months ago… and then, PSV. pic.twitter.com/795qH56ICx