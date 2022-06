Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar doit-il faire son retour au FC Barcelone cet été ?

Publié le 25 juin 2022 à 8h00 par La rédaction

Malgré un contrat qui va être prolongé jusqu'au 30 juin 2027, comme annoncé par le10sport.com, Neymar pourrait prendre le large dès cet été. Alors qu'elle ne ferait pas vraiment l'unanimité au PSG, la star brésilienne aurait été proposée au FC Barcelone par l'intermédiaire de Pini Zahavi. Mais, selon vous, Neymar doit-il faire son retour au Barça cet été ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar va bientôt être lié au PSG jusqu'au 30 juin 2027. Malgré tout, la star brésilienne pourrait quitter Paris dès cette fenêtre de transferts. Comme l'a laissé clairement entendre Nasser Al-Khelaïfi dernièrement, il est prêt à se débarrasser de Neymar s'il ne se ressaisi pas très vite. « Un possible départ de Neymar cet été ? Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. On arrête de dire : "On veut gagner ça et ça et ça". On construit. Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. Et il faut créer une vraie équipe, retrouver un véritable esprit collectif. Ce sera la mission du nouvel entraîneur. On veut des joueurs fiers de représenter le PSG et prêts à se battre chaque jour » , a confié le président du PSG au Parisien dernièrement, avant d'en remettre une couche auprès de Marca et de la Gazzetta dello Sport . « Si Neymar fait partie du nouveau projet ? On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées » , a lâché Nasser Al-Khelaïfi avant d'ajouter : « Au-delà des rumeurs au sujet de Neymar, tout le monde doit donner le maximum, sinon ils devront partir. Il y a trop de joueurs qui ont profité, il y aura des ventes ».

Le bon moment pour Neymar de retrouver le Barça ?