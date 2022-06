Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar poussé au départ, le clan Mbappé prend position

Publié le 30 juin 2022 à 9h45 par Thibault Morlain

Entre le PSG et Neymar, l’histoire pourrait se terminer à l’occasion de ce mercato estival. De plus en plus de rumeurs annoncent la volonté du Qatar de se séparer de la star brésilienne. Le feuilleton Neymar est donc reparti pour un tour sur le marché des transferts. Et dans le clan Mbappé, on a visiblement tenu à faire passer un message.

D’ici quelques heures, Neymar verra son contrat avec le PSG s’étendre jusqu’en 2027. L’engagement sera de longue durée entre le club de la capitale et le Brésilien, mais cela ne veut pas pour autant dire qu’il va rester autant de temps à Paris. En effet, cet été, le Qatar fait visiblement tout pour se séparer de Neymar, qui ne répond pas aux attentes de la direction.

Divorce imminent avec Neymar

Les rumeurs se multiplient et la tendance se confirme de jour en jour : le transfert de Neymar est bel et bien une possibilité. En effet, le PSG aurait fait savoir à son joueur qu’il ne comptait plus sur lui. Reste maintenant à trouver preneur pour Neymar.

