Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a bouclé son premier transfert de l’été

Publié le 30 juin 2022 à 8h45 par Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, le PSG a prévu encore une fois de se renforcer au milieu de terrain. Le club de la capitale aimerait voir plusieurs joueurs rejoindre ses rangs afin de consolider ce secteur de jeu. Et Luis Campos tient déjà sa première recrue en la personne de Vitinha. Tout serait réglé, ou presque, pour le transfert du Portugais. Son arrivée serait d’ailleurs imminente.

Afin de consolider son milieu de terrain pour la saison prochaine, le PSG a bien l’intention de se montrer actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale, par l’intermédiaire de Luis Campos, se serait déjà mis au travail. Le champion de France tiendrait d’ailleurs sa première recrue en la personne de Vitinha. Comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité, le transfert du milieu de terrain de 22 ans est en excellente voie. Il ne manquait plus qu’un terrain d’entente entre le PSG et le FC Porto à trouver, notamment sur l’échelonnement du paiement du transfert. Ce serait désormais chose faite.

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour la première recrue de Campos https://t.co/VOLN0NbsPJ pic.twitter.com/xQQdcU2a6I — le10sport (@le10sport) June 29, 2022

Vitinha est attendu à Paris

D’après les informations d’ O Jogo , il y aurait désormais un accord définitif entre le PSG et le FC Porto pour le transfert de Vitinha. Une réunion se serait tenue ce mercredi soir afin de régler les derniers détails du dossier et les deux parties auraient trouvé un terrain d’entente. Comme annoncé il y a plusieurs semaines, le montant de l’opération devrait atteindre les 40M€ (prix de la clause libératoire du joueur). Vitinha devrait se rendre à Paris dans les prochaines heures afin d’effectuer sa visite médicale et son contrat de 5 ans.

Encore quelques petits détails à régler