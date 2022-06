Transferts - PSG : Une star du FC Barcelone échappe à Luis Campos

Foot - Mercato - PSG

Dans les prochains jours, le PSG pourrait officialiser les transferts de Vitinha et potentiellement de Renato Sanches, deux milieux de terrain. Pour autant, en parallèle, il a été affirmé à plusieurs reprises ces derniers temps que le Paris Saint-Germain gardait un oeil avisé sur la situation de Frenkie de Jong au FC Barcelone. Manchester United pourrait cependant boucler ce transfert ce week-end.

Frenkie de Jong en route vers le PSG ? Ces dernières semaines et alors que l’international néerlandais n’a cessé d’affirmer d’être heureux au FC Barcelone et être prêt à évoluer au Camp Nou la saison prochaine, le nom de De Jong a été lié au PSG et surtout à Manchester United. Nouveau conseiller football du club de la capitale, Luis Campos semblait dès son arrivée être prêt à redessiner les contours de l’entrejeu du PSG. Et pour ce faire, Campos a déjà bouclé la venue de Vitinha pour 40M€ comme le10sport.com et semble bien avancé pour en faire de même avec Renato Sanches toujours selon les informations exclusives du 10sport.com.

De quoi définitivement écarter la piste Frenkie de Jong ? En raison des besoins financiers et du fait que le FC Barcelone se doit de renflouer ses caisses, certains médias ont continué à lier De Jong au PSG. Cependant, ce serait plutôt Manchester United qui disposerait d’une réelle marge de manœuvre de boucler un tel transfert, pouvant notamment compter sur la présence d’Erik Ten Hag à Old Trafford, ancien entraîneur de Frenkie de Jong à l’Ajax Amsterdam.

Update De Jong: Ten Hag wanted him, he will get him! The deal is in the final stages. De Jong is on verge to join #MUFC! Been told that de Jong could be presented at the weekend. But it’s not 100 % safe right now. There are plans to present him in the stadium. @SkySportDE 🇳🇱 https://t.co/lS0HWsEqtt