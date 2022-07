Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a fait une énorme annonce sur le Real Madrid

Publié le 1 juillet 2022 à 16h45 par Hugo Ferreira

Annoncé entre le Real Madrid et le PSG cet été, Kylian Mbappé a finalement choisi de rester en France jusqu’en juin 2025. Un choix qui en a surpris plus d’un, notamment Jesé Rodriguez. En effet, l’Espagnol a expliqué que l’international français lui avait confié qu’il jouerait un jour pour les Merengue.

S’il réalisait déjà de très bonnes performances depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017, Kylian Mbappé a évolué à son meilleur niveau cette saison. Auteur de 39 buts et 26 passes décisives en 46 rencontres, l’international français n’avait jamais été aussi prolifique, et a porté le club de la capitale durant cette campagne. Toutefois, son contrat arrivait à son terme, et le Bondynois était l’objet d’une lutte acharnée entre le PSG et le Real Madrid pour obtenir sa signature.

Mbappé a finalement décidé de rester à Paris

Après des semaines de spéculations, Kylian Mbappé a prolongé son aventure au Paris Saint-Germain. Pourtant annoncé très proche du Real Madrid pendant un long moment, l’international français n’a finalement pas signé chez les Merengue . Une décision que n’a pas compris Jesé Rodriguez.

« Il m'a dit qu'il allait jouer ici un jour »