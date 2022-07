Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'aveu surprenant de Modric après l'arrivée de Leo Messi

Publié le 2 juillet 2022 à 16h00 par Bernard Colas

L’été dernier, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone, dans l’incapacité de prolonger son contrat. Une aubaine pour le PSG, qui est rapidement passé à l’action pour récupérer l’Argentin. Dans un entretien accordé à la presse croate, Luka Modric reconnaît avoir été interloqué en voyant La Pulga évoluer sous un autre maillot.

Le dernier mercato estival a incontestablement été marqué par le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Faute de pouvoir prolonger chez les Blaugrana en raison des problèmes financiers rencontrés par le club culé, l’Argentin s’est engagé pour deux saisons plus une en option en faveur du Paris Saint-Germain. Avec Kylian Mbappé et Neymar, Lionel Messi compose désormais l’attaque du PSG, un changement de taille qui a également surpris à Madrid.

« C'était étrange de voir Messi dans un autre maillot »

À l’occasion d’un entretien accordé au média croate Sportske Novosti , Luka Modric s’est prononcé sur la double confrontation entre le PSG et le Real Madrid, durant laquelle Lionel Messi a affronté le club merengue sous un autre maillot que celui du Barça. « C'était étrange de voir Messi, après tant de Clasico, dans un autre maillot. Avec Neymar et Mbappe, c’est une collection de talents », confie le Croate.

