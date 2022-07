Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme message à Barcelone sur le départ de Lionel Messi

Publié le 2 juillet 2022 à 13h45 par Thomas Bourseau

Cela fait certes plusieurs mois que le FC Barcelone a annoncé son nouveau partenariat avec Spotify pour les quatre prochaines saisons. Cependant, il n’a réellement débuté que le 1er juillet. L’occasion pour le vice-président de la plateforme de musique de s’exprimer sur le départ de Lionel Messi du FC Barcelone pour le PSG l’été dernier.

Ce n’est plus un secret, mais depuis le 1er juillet et la présentation de Spotify comme étant le nouveau sponsor du club, le FC Barcelone a activé un levier économique important voire primordial au vu des difficultés financières affichées par le Barça depuis quelque temps désormais. Grâce à ce nouveau sponsor qui a une incidence sur le nom du Camp Nou, le FC Barcelone est en mesure de renflouer ses caisses. Monstre du streaming musical, Spotify dispose d’une place importante dans la société actuelle, mais cet argent permettra-t-il au FC Barcelone d’investir sur le mercato estival de cette année ?

Un contrat à 250M€ pour le Barça avec Spotify

Le contrat signé par le FC Barcelone avec Spotify lui rapportera 250M€ sur les quatre prochaines saisons. À cela est venu s’ajouter les 207,5M€ récoltés après la vente de 10% des droits télés le 30 juin dernier qui devraient en appeler 400M€ en plus après vente de 15% des droits télés dans les prochaines semaines selon Mundo Deportivo. Pour ce qui est de l’investissement sur le mercato estival, MD fait savoir ce samedi que seulement 200M€ sur cette somme seront alloués au mercato.

« Messi ? Le club conserve toujours son attrait »