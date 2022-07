Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Pour Lewandowski, le Barça prépare une opération à 200M€

Publié le 2 juillet 2022 à 9h10 par Thomas Bourseau

Bien que le PSG, par le biais de son conseiller football Luis Campos en pincerait pour Robert Lewandowski, le buteur polonais du Bayern Munich n’aurait d’yeux que pour le FC Barcelone. Afin de parvenir à répondre aux exigences financières du club munichois, le Barça pourrait sortir l’artillerie lourde grâce à une rentrée d’argent de 200M€.

Robert Lewandowski ne s’en est récemment pas caché : son objectif est de quitter le Bayern Munich, où il évolue depuis huit saisons à présent, afin de se lancer un nouveau challenge. Pour ce faire, l’international polonais n’aurait qu’une volonté et cette dernière serait de signer en faveur du FC Barcelone malgré l’intérêt de Luis Campos. Le conseiller football du PSG aurait même l’intention, selon Foot Mercato , d’aligner Robert Lewandowski dans un 3-5-2 avec Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque du PSG.

Le Bayern Munich campe sur ses positions

Cependant, comme stipulé ci-dessus, le FC Barcelone aurait la préférence de Robert Lewandowski. Et depuis quelque temps, le Barça tenterait de convaincre le Bayern Munich de lui céder les services de Robert Lewandowski. De quoi inciter le club culé à formuler pas moins de trois offres comme Sport BILD l’a dévoilé jeudi, la dernière s’élevant à 45M€ avec 5M€ de bonus. Néanmoins, comme la déclaration du président Uli Hoeness le laissait entendre dernièrement, les tentatives vaines du FC Barcelone ne devraient mener qu’à des désillusions pour le Barça en raison des refus constants des dirigeants du Bayern Munich.

🔵🔴💰 Es la cifra que el club estima gastar en refuerzos (Lewandowski, Koundé, Bernardo Silva y Raphinha) cuando active la segunda palanca, por la que espera ingresar 400 millones brutos✍ @ffpolo https://t.co/iaNQPxcQKw — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 2, 2022

200M€ de budget de transferts pour boucler l’opération Lewandowski