Transferts - PSG : Lewandowski a pris une décision fracassante pour le mercato

Publié le 30 juin 2022 à 13h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski veut à tout prix changer de club cet été. Alors qu'il serait suivi de près par le PSG et le FC Barcelone, le buteur polonais serait prêt à sécher les entrainements à Munich si son transfert n'est pas bouclé d'ici la reprise. De son côté, le Barça préférerait éviter ce scénario, bien qu'il n'envisagerait pas encore de formuler une quatrième offre pour Robert Lewandowski.

Après avoir passé huit saisons au Bayern, Robert Lewandowski souhaite se lancer un tout nouveau défi en dehors de la Bundesliga. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023, le buteur polonais ne voudrait pas faire une saison de plus à Munich. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Robert Lewandowski a multiplié les sorties pour afficher ses envies de départ. Des messages qui auraient été très bien entendus par le PSG et le FC Barcelone. Alors que ces deux écuries seraient prêtes à lui tendre les bras cet été, Robert Lewandowski serait aujourd'hui obnubilé par le Barça de Xavi. Toutefois, le club catalan aurait du mal à boucler son transfert.

Le Bayern a repoussé la troisième offre du Barça pour Lewandowski

Selon les informations de Bild , le FC Barcelone aurait formulé une troisième offre à hauteur de 45M€, plus 5M€ de bonus, pour boucler le transfert de Robert Lewandowski cet été. Toutefois, le Bayern aurait refusé la proposition du club emmené par Xavi.

Lewandowski compte sécher l'entrainement si le Bayern bloque son transfert

Déterminé à quitter le Bayern lors de ce mercato estival, Robert Lewandowski serait prêt à employer les grands moyens pour obtenir gain de cause. D'après Bild , le buteur polonais ne compterait en aucun cas revenir au centre d'entrainement du club bavarois à la reprise. Ainsi, si le Bayern bloque son départ, Robert Lewandowski serait prêt à boycotter la pré-saison munichoise.

